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Льготное кредитование для чиновников и депутатов

12.10.2024 Российские банки одобрили заявки по программе льготного кредитования абхазских предпринимателей на 2022- 2025 год. Среди предпринимателей почему-то оказались абхазские чиновники и депутаты "парламента", которым закон запрещает совмещать свою работу с предпринимательской деятельностью.



По информации источников "Нужной газеты" в аппарате абхазского лидера, льготные кредиты выделены:



– 1,2 млрд. рублей на строительство апартаментов в Сухуми депутатам Тимуру Бейя, Алхасу Барциц и министру юстиции Анри Барциц;



– 600 млн. рублей на строительство пивзавода в городе Гудаута и 500 млн. на отель в Новом Афоне премьер-министру Александру Анкваб, министру экономики Кристине Озган и депутату Аслану Лакоба;



– 1.1 млрд рублей на строительство апартаментов в Сухуми по проспекту Мира вице-президенту Бадре Гумба;



– 1,2 млрд на строительство апартаментов (поворот на Маяк) главе администрации Галского района Константину Пилия и зятю Аслана Бжания Омару Авидзба;



– 500 млн на строительство гостиницы в Гагрском районе депутату Алисе Гулария.



Среди получателей кредита есть те, кто не погасил кредиты по программе 2015 года. Похоже, что здесь будет использоваться «пирамида» – схема погашения за счёт получения нового кредита.



Программа льготного кредитования создавалась в помощь малому и среднему бизнесу в 2015 году.



Утверждается, что Аслан Бжания использует программу льготного кредитования для подкупа лояльных чиновников и депутатов.



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