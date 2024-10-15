Лукашенко подарили участок земли в Абхазии

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15.10.2024 Белорусскому авторитарному лидеру Александру Лукашенко подарили участок земли в самопровозглашенной республике Абхазия в 200 000 кв.м. Об этом пишут журналисты-расследователи «Белорусского расследовательского центра».



Внимание акцентируется на неожиданный визит белорусского лидера в Пицунду в сентябре 2022 года. Тогда Александр Лукашенко встретился с абхазским президентом Асланом Бжания. Ранее же Лукашенко неоднократно заявлял, что признание Абхазии нанесло бы Минску слишком большой ущерб, а Москва, по его словам, не была готова компенсировать возможные последствия. Тогда Лукашенко и Бжания заявили о планах развивать сотрудничество, передает SOVA.



«На следующий день после поездки Лукашенко, 29 сентября 2022 года, премьер непризнанной республики одобрил предложение о передаче ООО «Жемчужина 2010» прибрежного земельного участка площадью 20 га. Для сравнения - это почти три площади Независимости в Минске», - пишет центр.



Через месяц в Сухуми вышел сюжет, в котором передачу этой территории объяснили реализацией инвестиционного проекта в селе Кындыг Очамчирского района - строительство санаторно-курортного комплекса.



«Планируемый объем инвестиций - 15 млрд рублей (почти 260 млн $). ООО «Жемчужина 2010» зарегистрировано в Абхазии и на 90% принадлежит гражданину Беларуси, на 10% гражданину Абхазии», - говорилось в материале.





Расследователи обращают внимание на то, что названная сумма в 2022 году превышала расходную часть абхазского бюджета - она составляла 13,3 млрд рублей. Они отметили, что для строительства автозавода «БелДжи» в Беларуси Китай выделил на 100 млн долларов меньше.



Сообщается, что «Жемчужина 2010» принадлежит белорусской компании «Термалия» и «гражданину Абхазии Давиду Квициния». Компания была зарегистрирована в Беларуси за два месяца до визита Лукашенко в Пицунду, директором является экс-сотрудник Службы безопасности белорусского лидера Александр Романовский.



О «таинственном», номинальном владельце компании (считают расследователи) - абхазе - информации у Центра нет.



«Единственное упоминание, которое нам удалось найти, - задержание за вождение в нетрезвом виде в 2017 году. Его непубличность натолкнула нас на мысль, что Квициния может быть номинальным владельцем компании, скрывающим интересы других лиц», - говорится в статье.



«Я вообще не в курсе… Бумаги, по-моему, на меня сделаны. Я даже не в курсе, что там делают, что не делают», - сказал журналисту Центра Давид Квициния, отметив, что «большой суммы» ему не дали, только за услуги - за «формальное участие».



Известно, что гендоверенность Квициния выписал на имя «героя Абхазии», участника грузино-абхазской войны Зорика Чкония, бывшего полевого командира. Он - родом из Очамчирского района, как и Аслан Бжания.



«На момент публикации он занимает должность председателя поселка Кындыг, где расположен участок, выделенный для проекта «Жемчужина 2010». Как «Герой Абхазии» Зорик Чкония входит в неформальный консультативный орган, с которым абхазский президент проводил совещания по важным для страны решениям (в последний раз - в сентябре 2022 года). <> Семье Чкония принадлежит ключевой актив в районе - термальные источники, которыми славится Кындыг. Основал курортный комплекс с этими источниками Нугзар Чкония, брат Зорика», - говорится в статье.



Авторы расследования утверждают, что фактически компанией «Жемчужина 2010» управляет бывший государственный деятель Беларуси, управляющий делами Лукашенко - Виктор Шейман и его люди, а не клан Чкония или сам Александр Романовский, о чем свидетельствует переписка с официальными лицами Абхазии. Именно Шейман присутствовал на встрече Лукашенко с Бжания в Абхазии в сентябре 2022 года и во время ответного визита абхазского лидера в Минск в феврале 2023-го. Сообщается, что Шейман выплачивает за участок земли, на котором ничего так и не построено.





«Исходя из этой стоимости, можно предположить, что территория площадью 20 га будет стоить примерно $6,4 млн. Участок «Жемчужины 2010» находится непосредственно на берегу Черного моря, и, скорее всего, его цена еще выше», - пишет Центр.



Напомним, что в августе 2008 года после войны российско-грузинской войны и признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии Александр Лукашенко встречался с абхазскими и югоосетинскими лидерами в Сочи. Однако до сих пор Минск так и не признал оккупированные территории Грузии «государствами». Александр Лукашенко не раз давал понять, что это нецелесообразно для Беларуси. В конце августа 2022 года Аслан Бжания заявил, что его регион готов «присоединиться к Союзному государству Беларуси и России». А 28 сентября 2022 года Александр Лукашенко весьма неожиданно приехал в Абхазию.



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