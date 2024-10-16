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    Грузины и абхазы будут жить в едином, неделимом грузинском государстве - Кобахидзе
    16.10.2024
    В Зугдиди состоялось мероприятие в рамках предвыборной кампании «Грузинской мечты». Лидеры правящей партии в очередной раз отметили, что им необходимо получить конституционное большинство для планов, среди которых – запрет оппозиции, а в частности «Национального движения», к которому, впрочем, власти причисляют большую часть оппонентов и даже президента и некоторые неправительственные организации. Лидеры партии власти отмечают, что таким образом «зачинщики войны (2008 года) будут осуждены». Кроме того, премьер-министр Ираклий Кобахидзе в очередной раз затронул тему объединения Грузии:

    «В нескольких километрах от Зугдиди проходит разделительная линия, которая искусственно отделяет нас от нашей исторической стороны – Абхазии. Разделительная линия искусственно отделяет нас от людей, в том числе от наших абхазских братьев и сестер, живущих за пределами Ингури. Я уверен, что скоро наступит время, когда все искусственные препятствия будут устранены и грузины, и абхазы будут жить вместе в едином и неделимом грузинском государстве, вместе мы создадим светлое будущее Грузии и вместе станем членами Европейского Союза».

    Между тем, во время своего выступления почетный председатель «Мечты» Бидзина Иванишвили в очередной раз подчеркнул, что «вопрос о восстановлении территориальной целостности Грузии может возникнуть в любой момент, что сделает необходимым внесение соответствующих изменений в Конституцию Грузии».

    Напомним, что Ранее Иванишвили заявлял и о намерении извиниться перед осетинами за события 2008 года.


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