В Сухуми презентовали 10 российских вузов

Абхазские школьники в рамках третьей межвузовской образовательной выставки, открывшейся в Сухуми (Абхазия - оккупированный Россией регион Грузии), ознакомились с возможностями 10 российских вузов, куда можно поступить по квотам, ежегодно предоставляемым Россией Абхазии. В выставке впервые принял участие и Абхазский государственный университет в качестве почетного гостя, передает ТАСС.



"В этом году в выставке принимают участие Армавирский государственный педагогический университет, Кубанский государственный университет, Омский государственный медицинский университет, Российский государственный социальный университет, Российский экономический университет им. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Северо-Кавказский федеральный университет, Северо-Кавказская государственная академия, Тамбовский государственный университет им. Державина, Южный федеральный университет, а также почетный гость - Абхазский государственный университет (АГУ). Абхазские абитуриенты могут ознакомиться с возможностями получения образования в России по различным направлениям", - сказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов на открытии выставки.



"Посол" России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что российские вузы очень востребованы в Абхазии. "И мы этому рады, потому что подготовка кадров означает, что республика и дальше будет успешно развиваться, все стороны жизни будут успешно совершенствоваться", - отметил он.



Ранее на пресс-конференции в Сухуми Куликов сообщил, что кампания по предоставлению квот стартовала 7 октября и завершится 15 января. В 2024 году, по его словам, на Абхазию выделено 110 квот, в том числе на специальности, востребованные для народного хозяйства, к примеру - авиацию. Претенденты на поступление в российские вузы на первом этапе дистанционно подают заявки на сайте, представляют анкетные данные и минимальный пакет документов, на втором этапе кандидаты, успешно подавшие заявки, допускаются к экзаменам. Для одних экзамен пройдет в формате прокторинга по двум профильным предметам, для выбравших творческие специальности вступительные испытания будут проходить в вузе.



﻿





* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>