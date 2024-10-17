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120 тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию

17.10.2024 Первые коммерческие партии цитрусовых начали ввозить в Россию в первых числах октября. При этом в прошлом году первые поставки прошли только в середине месяца. За сезон (с октября по март) в РФ тогда ввезли около 25 тыс. тонн мандаринов. В этом году объемы поставок планируются не ниже уровня прошлого года.



Кроме мандаринов в РФ предприниматели из Абхазии ввозят и другую продукцию. Так, через таможенный пункт в Сочи бизнесмены уже поставили 50 тонн фейхоа, 7 тонн хурмы, 3 тонны лимонов и 106 тонн орехов. Всего из Абхазии импортировали более 280 тонн сельхозпродукции.



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