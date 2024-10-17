﻿
.: Лента Новостей
  • 120 тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию
  • В Сухуми презентовали 10 российских вузов
  • Грузины и абхазы будут жить в едином, неделимом грузинском государстве - Кобахидзе
  • Лукашенко подарили участок земли в Абхазии
  • Льготное кредитование для чиновников и депутатов
  • Премьер Грузии: восстановление территориальной целостности мирным путем «абсолютно реально»
  • Шамба: извинения Тбилиси стали бы «первым шагом к примирению»
  • Энгури ГЭС потеряла 40,5 млн лари дохода в 2023 году из-за бесплатной поставки электроэнергии в Абхазию
  • «Льготы для российских олигархов в Абхазии» — готовится еще одно соглашение
  • В Гальском районе продолжается борьба с огнем

    •
    ﻿
     
    120 тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию
    17.10.2024
    Первые коммерческие партии цитрусовых начали ввозить в Россию в первых числах октября. При этом в прошлом году первые поставки прошли только в середине месяца. За сезон (с октября по март) в РФ тогда ввезли около 25 тыс. тонн мандаринов. В этом году объемы поставок планируются не ниже уровня прошлого года.

    Кроме мандаринов в РФ предприниматели из Абхазии ввозят и другую продукцию. Так, через таможенный пункт в Сочи бизнесмены уже поставили 50 тонн фейхоа, 7 тонн хурмы, 3 тонны лимонов и 106 тонн орехов. Всего из Абхазии импортировали более 280 тонн сельхозпродукции.


    ﻿


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия