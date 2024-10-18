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За неполный 2024 год на разделительных линиях были задержаны 58 граждан Грузии

18.10.2024 За 9 месяцев 2024 года на разделительных линиях были задержаны 58 граждан Грузии. Соответствующие данные были обнародованы Службой государственной безопасности в ответ на депутатский запрос парламентария Теоны Акубардия.



«По данным на 2 октября 2024 года, оккупационные силы незаконно арестовали 58 человек, из них 31 - из оккупированного Цхинвальского региона и 27 - из оккупированной Абхазии», - говорится в письме главы СГБ.



Григол Лилуашвили также перечисляет территории, на которых чаще всего случаются подобные задержания:



«В указанный период представители оккупационных сил произвели незаконные аресты в направлении оккупированного Цхинвальского региона вдоль существующей линии оккупации, прилегающей к селам муниципалитетов Душети, Каспи, Гори и Карели. Что касается направления оккупированной Абхазии, то незаконные задержания зафиксированы вблизи линии оккупации в районе Зугдидского и Цаленджихского муниципалитетов», - говорится в письме главы СГБ.



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