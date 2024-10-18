﻿

В Абхазии с начала ноября введут ограничения в подаче света

18.10.2024 Четырехчасовые ограничения в подаче света введут с начала ноября на всей территории Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) из-за энергодефицита. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Черноморэнерго" Темур Джинджолия.



"В настоящее время в Абхазии сложился дефицит электроэнергии в объеме 260 млн кВт·ч, в связи с этим достигнута договоренность с "Интер РАО" о начале перетока электроэнергии из России в размере 180 млн кВт·ч с 1 ноября (60 млн кВт·ч на ноябрь и 120 млн кВт·ч на декабрь). Чтобы как-то перекрыть дефицит, также с начала ноября по всей территории республики будут введены четырехчасовые отключения электроэнергии", - сказал Джинджолия. При этом он отметил, что Абхазия будет оплачивать объемы перетока по коммерческой цене, это не социальный переток.



По словам гендиректора "Черноморэнерго", как дальше сложится ситуация, зависит от уровня воды в плотине ИнгурГЭС, от притока, от возможностей станции.



Сейчас уровень воды в плотине ИнгурГЭС - единственной станции, питающей Абхазию, составляет 427 м над уровнем моря. При уровне воды ниже 420 м станция не может работать.



﻿





* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>