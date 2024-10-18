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Абхазы утверждают, что перехватили БПЛА, запущенный с грузинской стороны

18.10.2024 16 октября 2024 года в ходе осуществления совместного патрулирования линии оккупации, сотрудниками СГБ Абхазии и Пограничного управления ФСБ России, в районе н.п. Бгоура Галского района был обнаружен беспилотный летательный аппарат модели Mavic 3, "осуществляющий съемку окрестностей и военных объектов".



В результате использования средств радиоэлектронной борьбы, коптер был перехвачен и принудительно приземлен, отмечается в информационном сообщении СГБ.



Абхазская сторона сообщает, что по якобы оперативным данным установлено, что данный аппарат принадлежал Давиду Кацарава, известному грузинскому активисту и лидеру «антиоккупационного движения».



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