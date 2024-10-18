Абхазы утверждают, что перехватили БПЛА, запущенный с грузинской стороны

16 октября 2024 года в ходе осуществления совместного патрулирования линии оккупации, сотрудниками СГБ Абхазии и Пограничного управления ФСБ России, в районе н.п. Бгоура Галского района был обнаружен беспилотный летательный аппарат модели Mavic 3, "осуществляющий съемку окрестностей и военных объектов".
В результате использования средств радиоэлектронной борьбы, коптер был перехвачен и принудительно приземлен, отмечается в информационном сообщении СГБ.
Абхазская сторона сообщает, что по якобы оперативным данным установлено, что данный аппарат принадлежал Давиду Кацарава, известному грузинскому активисту и лидеру «антиоккупационного движения».