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    Абхазы утверждают, что перехватили БПЛА, запущенный с грузинской стороны
    18.10.2024
    16 октября 2024 года в ходе осуществления совместного патрулирования линии оккупации, сотрудниками СГБ Абхазии и Пограничного управления ФСБ России, в районе н.п. Бгоура Галского района был обнаружен беспилотный летательный аппарат модели Mavic 3, "осуществляющий съемку окрестностей и военных объектов".

    В результате использования средств радиоэлектронной борьбы, коптер был перехвачен и принудительно приземлен, отмечается в информационном сообщении СГБ.

    Абхазская сторона сообщает, что по якобы оперативным данным установлено, что данный аппарат принадлежал Давиду Кацарава, известному грузинскому активисту и лидеру «антиоккупационного движения».


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