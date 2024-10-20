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Скоро должно настать то время, когда мы сможем простить друг друга, помириться - Мгалоблишвили

20.10.2024 Скоро должно настать то время, когда мы сможем простить друг друга, помириться, снова начать понимать друг друга, снова жить и гордиться друг другом, — заявил председатель правительства Абхазии Леван Мгалоблишвили на выездном заседании правительства в Анаклия, обращаясь на абхазском языке к гражданам, проживающим в оккупированной Абхазии.



По его словам, сейчас самое время сделать большие шаги навстречу друг другу.



«Мой народ, я хочу обратиться к вам на абхазском языке. Я особенно люблю этот язык, потому что моя мама абхазка. Обращаюсь к Вам, новоизбранный председатель правительства Абхазии, уроженец Абхазии и в настоящее время временно не находящийся вместе с вами. Должно быть совсем близко то время, когда мы сможем простить друг друга, примириться, снова начать понимать друг друга, жить и гордиться друг другом, традициями, культурой, мужеством друг друга. В те годы боль никого не обошла стороной, но мы можем вернуться к нашему началу – нашему единству, а значит нашему достойному сосуществованию.



Закончу для вас очень известным текстом: что разрушает вражда, то созидает любовь ! Сейчас настало время любви, чтобы мы снова были вместе и сделали большие шаги навстречу друг другу», — сказал Мгалоблишвили.





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