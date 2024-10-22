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В Гальском районе усилили меры безопасности из-за выборов в Грузии

22.10.2024 В Гальский район самопровозглашенной республики Абхазия введены дополнительные подразделения силовиков в связи с предстоящими 26 октября выборами в парламент Грузии. Об этом инфоцентру абхазского президента рассказал секретарь Совбеза Рауль Лолуа.



«На этой неделе президент поставил силовым структурам задачу дополнительно ввести ограниченные подразделения в Гальский район для усиления работы наших пограничников. Мы эту работу будем проводить и в случае, если ситуация будет ухудшаться. Будем стараться нарастить туда силы и готовиться к любого рода провокациям», – сказал он.



Ранее стало известно о решении абхазских властей закрыть Ингурский мост с 23 по 30 октября.



«Практика такая была и ранее – мы границу закрывали с учётом различных рода событий, которые происходят на территории Грузии. Много было случаев, когда на границе устраивали пикеты, митинги и так далее. Поэтому для того, чтобы ситуацию держать под контролем и облегчить работу наших пограничников и было в том числе принято такое решение», – отметил Лолуа.



Глава абхазского Совбеза также указал на заявления грузинских политиков, которые, по его словам, в случае недовольства итогами выборов «могут сместить акценты в отношении Абхазии». Лолуа процитировал некоторых из них – ранее все эти цитаты использовала «Грузинская мечта» в своем предвыборном ролике.



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