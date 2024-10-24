Из-за выборов в парламент Грузии абхазская сторона закрыла Ингурский мост

Абхазская сторона 23 октября закрыла КПП «Ингурский мост», лишив тем самым граждан Грузии, проживающих в Гали, возможности проголосовать на выборах 26 октября.



По данным Сухуми, официальной причиной закрытия КПП являются предстоящие парламентские выборы в Грузии. По официальной информации, открытие КПП «Ингури» запланировано на 30 октября.



Соответственно, определенная часть населения Гали еще до 23 октября перешла на подконтрольную территорию Грузии для участия в выборах.



За несколько дней до этого Сухуми сообщил, что решение временно прекратить передвижение «граждан на границе Абхазии и Грузии с 23 по 30 октября 2024 года», принято «с учетом имеющихся данных о незаконных полетах беспилотников на приграничных территориях, а также в связи с возможными провокациями во время проведения парламентских выборов в Грузии 26 октября».



При этом были установлены некоторые исключения для пересечения т.н. «границы». Так, ограничение, в частности, не распространяется «на граждан республики и лиц с видом на жительство, которые ранее попали в Грузию на законных основаниях». Также ограничения сняты для бесперебойного функционирования энергосистемы по линии предприятия «Черноморэнерго».



Руководителям правоохранительных органов поручено усилить свою работу во время парламентских выборов в Грузии.



Перед парламентскими выборами 26 октября Цхинвали также закрыл КПП с грузинской стороны.



Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года.



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