﻿
.: Лента Новостей
  • В Сухуми было совершено нападение на журналиста Низфу Аршба
  • Из-за выборов в парламент Грузии абхазская сторона закрыла Ингурский мост
  • В Гальском районе усилили меры безопасности из-за выборов в Грузии
  • Скоро должно настать то время, когда мы сможем простить друг друга, помириться - Мгалоблишвили
  • Абхазы закрывают переход через линию оккупации на время выборов в Грузии
  • Абхазы утверждают, что перехватили БПЛА, запущенный с грузинской стороны
  • В Абхазии с начала ноября введут ограничения в подаче света
  • За неполный 2024 год на разделительных линиях были задержаны 58 граждан Грузии
  • 120 тонн мандаринов вывезли из Абхазии в Россию
  • В Сухуми презентовали 10 российских вузов

    •
    ﻿
     
    В Сухуми было совершено нападение на журналиста Низфу Аршба
    25.10.2024
    24 октября в Сухуми было совершено нападение на журналиста Низфу Аршба. На судебный процесс в Верховном суде, где рассматривалось жалоба адвоката Инги Габелая на ее коллегу Жанну Шенкао, во время перерыва зашел мужчина.

    В зале суда присутствовала, журналист Низфа Аршба. Мужчина обвинил журналиста в оскорблениях в свой адрес, преставиться отказался, но сослался на адвоката Ингу Габелая. Далее он перешел к угрозам. Из нормативной лексики, подающейся описанию – он обещал «остановить» журналиста, повесить ее «вниз головой». На крики собрались сотрудники суда, прокурор Генпрокуроры Инар Таркил, которые пытались его успокоить, призывали к корректному поведению в здании суда.

    После того как Низфа Аршба вышла из зала суда, неизвестный догнал ее и продолжил оскорблять ее у входа в здание суда, пытался спровоцировать драку и ударить журналиста. В результате на трассе у прокуратуры образовалось пробка, водители, гаишники, судьи оттащили мужчину от журналиста и посадили в машину. В эту же машину села адвокат Инга Габелая и уехала вместе с мужчиной, нападавшим на журналиста.

    По словам Низфы Аршба она так и не поняла причину гнева нападавшего на нее неизвестного ей человека. «Единственное, что я поняла, что таким образом этот мужчина таким образом, пытался запугать журналиста и пытался защитить адвоката Ингу Габелая от упоминания в публикациях, так как все время ссылался на нее», - говорит Низфа Аршба.


    ﻿


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия