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В Сухуми было совершено нападение на журналиста Низфу Аршба

25.10.2024 24 октября в Сухуми было совершено нападение на журналиста Низфу Аршба. На судебный процесс в Верховном суде, где рассматривалось жалоба адвоката Инги Габелая на ее коллегу Жанну Шенкао, во время перерыва зашел мужчина.



В зале суда присутствовала, журналист Низфа Аршба. Мужчина обвинил журналиста в оскорблениях в свой адрес, преставиться отказался, но сослался на адвоката Ингу Габелая. Далее он перешел к угрозам. Из нормативной лексики, подающейся описанию – он обещал «остановить» журналиста, повесить ее «вниз головой». На крики собрались сотрудники суда, прокурор Генпрокуроры Инар Таркил, которые пытались его успокоить, призывали к корректному поведению в здании суда.



После того как Низфа Аршба вышла из зала суда, неизвестный догнал ее и продолжил оскорблять ее у входа в здание суда, пытался спровоцировать драку и ударить журналиста. В результате на трассе у прокуратуры образовалось пробка, водители, гаишники, судьи оттащили мужчину от журналиста и посадили в машину. В эту же машину села адвокат Инга Габелая и уехала вместе с мужчиной, нападавшим на журналиста.



По словам Низфы Аршба она так и не поняла причину гнева нападавшего на нее неизвестного ей человека. «Единственное, что я поняла, что таким образом этот мужчина таким образом, пытался запугать журналиста и пытался защитить адвоката Ингу Габелая от упоминания в публикациях, так как все время ссылался на нее», - говорит Низфа Аршба.





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