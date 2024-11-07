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Почти 140 ДТП произошло в Абхазии с начала года

07.11.2024 С января по ноябрь в Абхазии произошло 139 ДТП, сообщил на плановом совещании в МВД глава ГАИ Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Дамей Авидзба. В авариях погибли 40 человек, еще 153 получили травмы.



Авидзба уточнил, что за десять месяцев произошло 16 наездов на пешеходов. Он подчеркнул, что люди часто перебегают дорогу в неположенных местах, не везде есть пешеходные переходы, многие улицы слабо освещены. ГАИ будет проводить работу в этом направлении.



Всего за отчетный период было зафиксировано 79 559 нарушений ПДД. На самое аварийно опасное из них, превышение скорости, приходится 31 345 случаев, рассказал Дамей Авидзба.



Начальник ГАИ добавил, что с начала года на дорогах было задержано 2 123 нетрезвых водителя, 631 из них – в состоянии наркотического опьянения.



Прав на полгода лишились 1760 человек, еще 363 материала направлены в суд. Они касаются тех, кто ранее был лишен прав или вообще не имел их.



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