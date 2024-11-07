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В МИД Грузии не комментируют информацию о возможной передаче 20 гектаров земли в Абхазии белоруской компании

07.11.2024 В МИД Грузии не комментируют информацию о возможной передаче 20 гектаров земли расположенной в [де-факто] Абхазии белоруской «компании, связанной с приближенными Александра Лукашенко».



Как сообщили Netgazeti в пресс-службе министерства, «они не комментируют этот вопрос».



13 октября «Беларусский расследовательский центр» (БРЦ) опубликовал расследование, согласно которому после визита Лукашенко в [де-факто] Абхазию де-факто премьер Абхазии одобрил предложение о передаче ООО «Жемчужина 2010» участка «в поселке Кындыг» под строительство санаторно-курортного комплекса.



«Стоимость участка может составлять миллионы долларов. В поселке Кындыг цена варьируется в зависимости от близости к морю. Например, 1 гектар земли в 100 метрах от воды продается за 31 миллион российских рублей (около 320 тысяч долларов). Исходя из этой стоимости, можно предположить, что участок площадью 20 га обойдется примерно в 6,4 миллиона долларов. Участок «Жемчужины 2010» расположен непосредственно на побережье Черного моря, и его цена, скорее всего, будет еще выше», — говорится в расследовании.



Как известно, в сентябре 2022 года Александр Лукашенко посетил Абхазию и встретился с Асланом Бжания.



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