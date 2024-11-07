﻿
.: Лента Новостей
  • В МИД Грузии не комментируют информацию о возможной передаче 20 гектаров земли в Абхазии белоруской компании
  • Почти 140 ДТП произошло в Абхазии с начала года
  • В Сухуми было совершено нападение на журналиста Низфу Аршба
  • Из-за выборов в парламент Грузии абхазская сторона закрыла Ингурский мост
  • В Гальском районе усилили меры безопасности из-за выборов в Грузии
  • Скоро должно настать то время, когда мы сможем простить друг друга, помириться - Мгалоблишвили
  • Абхазы закрывают переход через линию оккупации на время выборов в Грузии
  • Абхазы утверждают, что перехватили БПЛА, запущенный с грузинской стороны
  • В Абхазии с начала ноября введут ограничения в подаче света
  • За неполный 2024 год на разделительных линиях были задержаны 58 граждан Грузии

    •
    ﻿
     
    В МИД Грузии не комментируют информацию о возможной передаче 20 гектаров земли в Абхазии белоруской компании
    07.11.2024
    В МИД Грузии не комментируют информацию о возможной передаче 20 гектаров земли расположенной в [де-факто] Абхазии белоруской «компании, связанной с приближенными Александра Лукашенко».

    Как сообщили Netgazeti в пресс-службе министерства, «они не комментируют этот вопрос».

    13 октября «Беларусский расследовательский центр» (БРЦ) опубликовал расследование, согласно которому после визита Лукашенко в [де-факто] Абхазию де-факто премьер Абхазии одобрил предложение о передаче ООО «Жемчужина 2010» участка «в поселке Кындыг» под строительство санаторно-курортного комплекса.

    «Стоимость участка может составлять миллионы долларов. В поселке Кындыг цена варьируется в зависимости от близости к морю. Например, 1 гектар земли в 100 метрах от воды продается за 31 миллион российских рублей (около 320 тысяч долларов). Исходя из этой стоимости, можно предположить, что участок площадью 20 га обойдется примерно в 6,4 миллиона долларов. Участок «Жемчужины 2010» расположен непосредственно на побережье Черного моря, и его цена, скорее всего, будет еще выше», — говорится в расследовании.

    Как известно, в сентябре 2022 года Александр Лукашенко посетил Абхазию и встретился с Асланом Бжания.


    ﻿


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия