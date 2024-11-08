Абхазская оппозиция сообщила о задержании бывшего «депутата»

Бывший «депутат парламента» Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Тенгиз Агрба взят под стражу в Сухуми, активисты связывают его преследование с подготовкой ратификации соглашения об инвестициях с Россией.



О задержании бывшего «депутата», известного резкой критикой лидера местног режима Аслана Бжания, сообщило в своем телеграм-канале интернет-медиа Апсны Хабар. По его информации, Тенгиз Агрба “был задержан и водворен в СИЗО”.



Обстоятельства и формальные причины задержания Агрба в сообщении не названы, однако авторы публикации связывают преследование бывшего парламентария с его критикой в адрес властей, которую он высказывал, в том числе, и в “последние дни”. “Мы также знаем, что на днях готовится ратификация инвестиционного соглашения в парламенте”, - говорится в сообщении.



Авторы публикации также напомнили, что весной 2023 года на Тенгиза Агрба было совершено нападение, а правоохранительные органы на этот инцидент не отреагировали.



Тенгиз Агрба был избит после публикации в соцсети, где он высказывал обвинения в адрес Аслана Бжания, при этом среди нападавших были близкие к президенту люди, в том числе родственники. Избитого оппозиционера доставили в больницу с травмами, писало в апреле 2023 года издание JAM-News.



О задержании Агрба в Сухуми сообщил также абхазский общественно-политический канал «Республика». Автор одного из комментариев под публикацией канала предположил, что оппозиционера преследуют “за правду и патриотизм”. Участники обсуждения в канале D News Абхазия также предположили, что бывшего депутата задержали в связи с подготовкой ратификации инвестиционного соглашения.



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