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  • Кодорский мост в Абхазии разблокирован

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    Кодорский и Гумистинский мосты все еще перекрыты в Абхазии
    12.11.2024
    Кодорский мост, перекрытый абхазской оппозицией в ночь на 12 ноября, к утру остается перекрытым. Акция протеста продолжается, сообщает EADaily.

    Ранее здесь произошла потасовка, протестующие остаются на месте.

    Движение автомобилей через блокированный оппозицией Гумистинский мост также закрыто. Протестующе организовали пешеходный проход для людей, которые встали в пробках у моста.

    Оппозиция выступает против подписания с Россией инвестиционного соглашения. По подписанному в октябре соглашению, российские компании могут реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Для вступления в силу документ должен быть ратифицирован в абхазском парламенте в пятницу, 15 ноября. 11 ноября в Гудауте прошло собрание общественности, в резолюции которого заключается, что в инвестиционном соглашении «не отражены интересы абхазской стороны».


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