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  • Движение по мосту через реку Гумиста восстановлено
  • Трое из пяти задержанных оппозиционеров освобождены из ИВС СГБ
  • Власти Абхазии предлагают освободить оппозиционер взамен на разблокировку мостов
  • Оппозиция готова разблокировать мосты после освобождения задержанных оппозиционеров
  • Кодорский мост в Абхазии разблокирован

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    Кодорский мост в Абхазии разблокирован
    12.11.2024
    Утром 12 ноября стало известно, что Кодорский мост разблокирован. К протестующим прибыли «депутат» Беслан Эмурхба и де-факто глава Очамчирского района Беслан Бигвава: они заверили родственников задержанных оппозиционеров, что в ближайшее время их освободят, поскольку нет оснований для их дальнейшего содержания под стражей. Они попросили под ответственность протестующих снять блокаду дороги.

    «Они пообещали родственникам задержанных, что в ближайшее время тех отпустят на свободу (т.к. никакого материала для их нахождения за решеткой нет) и попросили под их ответственность разблокировать дорогу», — говорится в сообщении.

    Де-факто начальник ГАИ Сухуми выразил надежду, что удастся наладить диалог с перекрывшими Гумистинский мост, движение получится разблокировать.

    Мосты Кодори и Гумиста были заблокированы оппозиционерами и родственниками задержанных оппонентов Бжания в ночь на 12 ноября. Таков стал ответ на задержание сотрудниками де-факто СГБ пяти оппозиционеров за участие в нападении на «депутата» Алмаса Акаба.


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