Власти Абхазии предлагают освободить оппозиционер взамен на разблокировку мостов

Действующие в Абхазии марионеточные власти предложили освободить всех задержанных представителей оппозиции. Как передает ТАСС, это предложение было озвучено "генеральным прокурором" в ходе обсуждений с протестующими в Сухуми. Условием для освобождения активистов является открытие заблокированных оппозицией мостов.



Член общественной палаты Абхазии Сократ Джинджолия сообщил, что данное предложение может быть утверждено до конца суток. «Генпрокурор на суде внес предложение освободить. Президент нам намекнул, что решение сегодня будет принято», – сказал Джинджолия.



Предложение об освобождении активистов подтолкнуло к продолжению переговоров с протестующими. Ожидается, что если мосты будут открыты, это создаст условия для дальнейшего диалога между властями и оппозицией.



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