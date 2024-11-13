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Трое из пяти задержанных оппозиционеров освобождены из ИВС СГБ

13.11.2024 Троих из пяти задержанных в Сухуме за потасовку у "парламента" абхазских оппозиционеров выпустили из изолятора временного содержания Службы госбезопасности Абхазии, речь идет о Рамазе Джопуа, передает корреспондент РИА Новости.



Пятеро оппозиционеров были задержаны в Сухуми11 ноября вечером после участия в потасовке с депутатом "парламента".



Акции протеста в Сухуми начались после того, как "парламент" принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция против ратификации этого соглашения, так как считает, что речь идет о продаже РФ апартаментов в Абхазии.



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