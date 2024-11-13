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  • Все задержанные оппозиционеры освобождены
  • Движение по мосту через реку Гумиста восстановлено
  • Трое из пяти задержанных оппозиционеров освобождены из ИВС СГБ
  • Власти Абхазии предлагают освободить оппозиционер взамен на разблокировку мостов
  • Оппозиция готова разблокировать мосты после освобождения задержанных оппозиционеров
  • Кодорский мост в Абхазии разблокирован

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    Движение по мосту через реку Гумиста восстановлено
    13.11.2024
    По информации Telegram-канала «RESPUBLICA», движение по мосту Гумиста восстановлено.

    Мост Гумиста на въезде в Сухуми, соединяющий Западную Абхазию с Сухуми, был блокирован сторонниками абхазской оппозиции. Кроме того, был заблокирован Кодорский мост, соединяющий Сухуми с восточными районами.

    Напомним, что протест связан с задержанием оппозиционеров Омара Смыр, Гарри Кокая, Алмасхана Ардзинба, Рамаза Джопуа и Аслана Гварамия. Де-факто власти заявили, что они «совершили противоправные действия в отношении депутата парламента».

    Как сообщает «Кавказский узел» все пять задержанных 11 ноября оппозиционеров уже вышли на свободу, так как де-факто власти пообещали отпустить всех задержанных в обмен на разблокировку мостов.

    11 ноября в Абхазии нескольких оппозиционеров задержали после возвращения с собрания общественности в Гудауте. На нем т.н. депутаты Народного собрания, члены Гудаутского районного собрания и представители всех сел района обсуждали соглашение, касающееся инвестиционной деятельности российских юридических компаний. По итогам обсуждения участники обратились к [де-факто] парламенту с просьбой не ратифицировать этот договор, утверждая, что он «не соответствует интересам абхазского народа».

    После задержания оппозиционеров начались массовые акции протеста. Люди собрались на площади Свободы в центре Сухуми. Они требовали отпустить задержанных представителей оппозиции. Также сообщалось, что жители сел, находящихся неподалеку от Сухуми, перекрыли мосты Гумиста и Кодори, с требованием отпустить задержанных.


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