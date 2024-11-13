Все задержанные оппозиционеры освобождены

Задержанных 11 ноября пятерых абхазских оппозиционеров отпустили. Они активно выступали против соглашения об инвестициях между Сухуми и Москвой.



Речь идет об Аслане Гварамия, Омаре Смыр, Алмасхане Ардзинба, Рамазе Джопуа, Гарри Кокая. Де-факто власти заявили, что они «совершили противоправные действия в отношении депутата парламента» Алмаса Акаба.



Освобожден и Тенгиз Агрба, который был задержан 9 ноября, — его освобождения также требовала оппозиция.



Адвокат Рамина Пасания рассказала СМИ, что административные дела в отношении трех из пяти задержанных — Алмасхана Ардзинба, Рамаза Джопуа и Гарри Кокая — закрыты. В отношении еще двух активистов материалы в суд не поступали. Это подтверждают и «провластные» СМИ.



«Как вы знаете, к нам в суд поступили материалы в отношении Джопуа, Ардзинба и Кокая. Суд прекратил рассмотрение по данным судебным материала. Им вменялось мелкое хулиганство», – уточнили в пресс-службе Сухумского суда.



Напомним, в октябре министр экономического развития России Максим Решетников и де-факто вице-премьер Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории оккупированного региона Грузии инвестиционные проекты.



11 ноября т.н. парламент Абхазии принял закон о регулировании статуса многофункциональных комплексов, котором в том числе идет речь о соглашении Сухуми и Москвы.



В тот же день де-факто СГБ Абхазии задержала активистов, выступавших против ратификации этого соглашения. Утверждалось, что это произошло после потасовки во дворе здания «парламента» региона.



Напомним, Утром 12 ноября стало известно, что Кодорский мост разблокирован. К протестующим прибыли «депутат» Беслан Эмурхба и де-факто глава Очамчирского района Беслан Бигвава: они заверили родственников задержанных оппозиционеров, что в ближайшее время их освободят, поскольку нет оснований для их дальнейшего содержания под стражей. Они попросили под ответственность протестующих снять блокаду дороги.

В ночь на 12 ноября де-факто лидер Сухуми Аслан Бжания провел экстренное заседание «Совбеза», на котором глава «СГБ» Дмитрий Кучуберия назвал произошедшее «массовыми беспорядками», сообщила пресс-служба Бжания.



Де-факто генпрокурор Адгур Агрба сообщил, что в днем 11 ноября «после внеочередного заседания парламента, пятеро граждан, находящихся во дворе здания Народного Собрания совершили противоправные действия в отношении депутата парламента республики». Они были задержаны. Это вызвало протест оппозиции Абхазии.



Абхазская оппозиция утверждает, что задержание было незаконным — Омара Смыр, Гарри Кокая, Алмасхана Ардзинба, Рамаза Джопуа и Аслана Гварамия задерживали «как опасных преступников».



Митингующие собрались у здания СГБ, где протаранили на автомобиле ворота, позже перешли к площади Свободы. К зданию президента абхазского президента стянули военную технику.



Протестующие заблокировали три ключевые артерии, ведущие в Сухуми — Гумистинский мост, Нижний Гумистинский мост и Кодорский мост.



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