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В Цхинвали считают, что Женевские переговоры можно перенести в Найроби

14.11.2024 Представитель цхинвальского марионеточного режима Константин Кочиев назвал города, куда, по его мнению, можно перенести Женевские дискуссии.



«Это так называемые ООНовские центры. Есть Найроби в Кении, есть Астана в Казахстане. Для нас была бы очень удобна площадка в Минске, но белорусская столица не является одним из городов ООН», – сказал он.



Отделение ООН в Найроби, столице Кении, основано в 1996 году как официальная штаб-квартира ООН в Африке. Это одно из четырёх основных отделений организации, наряду со штаб-квартирой в Нью-Йорке, отделением в Вене (Австрия) и отделением в Женеве (Швейцария).



Кочиев утверждает, что российские коллеги уже провели консультации с рядом столиц и предложения по новому месту проведения дискуссий по безопасности уже есть. При этом он признал, что для решения вопроса необходим консенсус.



«Это значит, что все участники должны дать свое согласие на смену места проведения дискуссий. Пока никто кроме Южной Осетии, Абхазии и России согласия не дал, но мы продолжим поднимать эту тему», – подчеркнул он.



С 2022 года в МИД РФ заявляют, что «Женевские дискуссии стали заложником геополитики», указывая на необходимость проводить переговоры в «более нейтральном месте».



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