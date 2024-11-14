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«Мечта» создала основу для признания независимости Сухуми и Цхинвали – Гахария

14.11.2024 Бывший премьер-министр, ныне лидер одной из оппозиционных партий «За Грузию» Георгий Гахария обвиняет «Грузинскую мечту» в создании предпосылок для аннексии Абхазии. Экс-премьер призывает МИД Грузии и главу ведомства Илья Дарчиашвили прервать молчание.



«Фактически в ходе предвыборной кампании «Мечта» создала правовую и моральную основу для действий, которые сегодня осуществляет Российская Федерация. Первым было слово «извините» (со стороны Бидзины Иванишвили – ред.), которое было использовано Министерством иностранных дел России в заявлениях в качестве предлога для подтверждения того, что войну начала Грузия. Затем (заявление) премьер-министра, обвиняющего нашу страну в развязывании войны и обещающего привлечь к ответственности военных преступников», – заявил Георгий Гахария.



Оппозиционер подчеркивает, всё это привело к тому, что на прошедшем 62-м раунде международных дискуссий в Женеве российская сторона призвала Грузию перевести «примирительные» сигналы в «практическое измерение» и вновь подняла вопрос о «делимитации и демаркации границы» с самопровозглашенными республиками.



Георгий Гахария также отмечает, что предвыборное обещание «Грузинской мечты» о восстановлении территориальной целостности было сделано лидерами партии с одной целью – «остаться у власти» – и при этом «поставило под угрозу целостность и суверенитет страны». Для исполнения этого обещания «у Иваниашвили нет никаких ресурсов», заявляет Гахария.



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