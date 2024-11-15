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Центр социальной справедливости критикует власти Грузии за бездействие в отношении Абхазии

15.11.2024 Центр социальной справедливости отреагировал на недавние события в оккупированной Абхазии и заявил, что позиция властей «Грузинской мечты» по этому вопросу «еще раз показывает, что власть практически не имеет должной мирной политики в отношении конфликтных регионов. Более того, ее политика молчания и бездействия фактически оправдывает российскую аннексию региона и в конечном итоге приводит к потере важных исторических возможностей для укрепления доверия и трансформации конфликта».



Недавно в Абхазии были задержаны несколько лидеров оппозиции. Эскалация, судя по всему, связана с публичными дебатами в городе Гудаута относительно спорного законодательного пакета, который легализует российские «инвестиции», а также владение землей и недвижимостью. Власти «Грузинской мечты» пока не отреагировали на этот вопрос.



«В ответ на эти события власть Грузии уже много лет выбирает политику молчания и бездействия. Она воздерживается от политических заявлений на местном и международном уровне, которые бы критиковали и осуждали процессы аннексии со стороны России», — заявляют в организации, — «Очевидно, что такой подход противоречит суверенным интересам Грузии и позитивным обязательствам государства по защите прав человека на этой территории».



В организации заявляют, что «политика молчания и бездействия» правящей партии ясно указывает на то, что «в течение многих лет у власти не было видения и стратегии реагирования на процессы российской аннексии». «Власть больше не может сохранять баланс между политикой нераздражения по отношению к России и защитой национальных интересов, а подходы бездействия усиливают дискурс и ощущение терпимости и нормализации к процессам российской экспансии и аннексии в Абхазии», — говорится в заявлении организации.



Подчеркивая, что усиление экономического доминирования России в Абхазии является вызовом безопасности для Черноморского региона в целом, организация заявляет, что «работа властей Грузии должна подразумевать обращение к более широкой цели региональной безопасности и стабильности и усиление дипломатической работы для создания международного интереса и повестки дня. К сожалению, эта широкая региональная перспектива и усилия по работе на международном уровне полностью игнорируются в политике властей».



Центр социальной справедливости критикует власти Грузии за неспособность разработать мирную политику и отмечает, что акцент на европейскую интеграцию поможет восстановить доверие и начать процесс диалога и переговоров с Абхазией. Однако, по мнению организации, вопрос оккупированного региона еще раз показал антиевропейскую внешнюю политику «Грузинской мечты», «насколько она вредна в направлении мирной политики и разрешения конфликтов».



«Продолжающиеся процессы и позиция властей «Грузинской мечты» показывают, что заявления, сделанные ими в ходе предвыборной кампании о новых возможностях разрешения конфликта, были всего лишь предвыборной манипуляцией и за этим нет никакого реального содержания и усилий», — говорит организация, — «Даже спустя столько лет власть «Грузинской мечты» не обновляла стратегический документ мирной политики, принятый предыдущими властями».



«Важно, чтобы события, происходящие в Абхазии, стали предметом активного обсуждения гражданского общества, политических партий и СМИ. Жизненно важно начать широкий общественный и политический диалог, чтобы разработать и согласовать новый тип демократической и европейской мирной политики с учетом изменившегося геополитического контекста», — говорится в заявлении.



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