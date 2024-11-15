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Бюджет Сухумм на 2024 год увеличен на 32 миллиона рублей

15.11.2024 Бюджет Сухумм на 2024 год увеличен на 32 миллиона рублей решением горсобрания.



Как объяснил глава города Беслан Эшба, муниципальное предприятие "Водоканал" не может погасить долг за электроэнергию перед "Черноморэнерго" в размере 30 миллионов рублей.



По словам начальника управления финансов Алхаса Лагвилава, в бюджет поступило подоходного налога за десять месяцев на сумму 747,3 миллиона рублей при плане в 597,2 миллиона, что составляет перевыполнение на 25%.

Таким образом, отметил Лагвилава, возможно не только оплатить задолженность "Водоканала", но и увеличить разделы нескольких статей бюджета.



"Мы привыкли использовать профицит на развитие, к примеру, на обустройство дворовых территорий, сегодняшнее же решение – вынужденная мера. Только за последние десять месяцев "Водоканалу" начислено более 55 миллионов рублей по новому тарифу за использованную электроэнергию", - отметил председатель горсобрания Дмитрий Осия.

Предложение администрации Сухума было предварительно изучено на заседании постоянно действующей комиссии по бюджету, налогам, финансам, экономике и прогнозированию.



Депутаты утвердили объем доходов бюджета города на 2024 года в сумме 1,845 миллиона рублей, объем расходов — 2,97 миллиарда рублей.



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