В Абхазии готовятся ратифицировать российско-абхазское инвестиционное соглашение

Сегодня т.н. парламент оккупированной Абхазии планирует ратифицировать проект закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов».



Данный процесс сопровождается в Абхазии шумом и противостояниями. Местная оппозиция параллельно с обсуждением т.н. парламентом ратификации российско-абхазского инвестиционного соглашения планирует провести акцию.



Волна протестов в Сухуми началась после принятия т.н. парламентом закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов», который регламентирует некоторые концепции т.н. межправительственного соглашения об инвестициях с Россией. Оппозиция утверждает, что речь идет о продаже квартир в Абхазии России и выступает против ратификации документа. Кроме того, вечером 11 ноября пять активистов «оппозиции» были задержаны после стычки с членом т.н. парламента, хотя дела трех из пяти задержанных были закрыты.



12 ноября поздно вечером сторонники оппозиции заблокировали мосты в Гумиста и Кодори. Т.н. президент оккупированной Абхазии Аслан Бжания в связи со сложившейся ситуацией провел чрезвычайное заседание «Совета безопасности», на котором обсудил с руководителем «сил безопасности» меры, которые должны быть проведены во избежание «незаконных действий».



Аслан Бжания заявил, что у Абхазии достаточно сил и средств для обеспечения правопорядка. По его словам, «ситуация в республике находится под контролем властей».



﻿





* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>