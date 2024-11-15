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.: Лента Новостей
  • Бжания утверждает, что аэропорт Сухуми начал функционировать
  • В Абхазии готовятся ратифицировать российско-абхазское инвестиционное соглашение
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  • В Цхинвали считают, что Женевские переговоры можно перенести в Найроби
  • Все задержанные оппозиционеры освобождены
  • Движение по мосту через реку Гумиста восстановлено
  • Трое из пяти задержанных оппозиционеров освобождены из ИВС СГБ
  • Власти Абхазии предлагают освободить оппозиционер взамен на разблокировку мостов

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    В Абхазии готовятся ратифицировать российско-абхазское инвестиционное соглашение
    15.11.2024
    Сегодня т.н. парламент оккупированной Абхазии планирует ратифицировать проект закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов».

    Данный процесс сопровождается в Абхазии шумом и противостояниями. Местная оппозиция параллельно с обсуждением т.н. парламентом ратификации российско-абхазского инвестиционного соглашения планирует провести акцию.

    Волна протестов в Сухуми началась после принятия т.н. парламентом закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов», который регламентирует некоторые концепции т.н. межправительственного соглашения об инвестициях с Россией. Оппозиция утверждает, что речь идет о продаже квартир в Абхазии России и выступает против ратификации документа. Кроме того, вечером 11 ноября пять активистов «оппозиции» были задержаны после стычки с членом т.н. парламента, хотя дела трех из пяти задержанных были закрыты.

    12 ноября поздно вечером сторонники оппозиции заблокировали мосты в Гумиста и Кодори. Т.н. президент оккупированной Абхазии Аслан Бжания в связи со сложившейся ситуацией провел чрезвычайное заседание «Совета безопасности», на котором обсудил с руководителем «сил безопасности» меры, которые должны быть проведены во избежание «незаконных действий».

    Аслан Бжания заявил, что у Абхазии достаточно сил и средств для обеспечения правопорядка. По его словам, «ситуация в республике находится под контролем властей».


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