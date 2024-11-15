Бжания утверждает, что аэропорт Сухуми начал функционировать

В течение последних нескольких дней в сухумском аэропорту выполняются первые технические рейсы, - по информации СМИ, об этом сообщил т.н. президент оккупированной Абхазии Аслан Бжания в интервью «Абаза ТВ».



По словам Бжания, инвестор смог за собственные средства обеспечить бесперебойное электроснабжение объекта.



Осенью 2023 года стало известно, что восстанавливать сухумский аэропорт будет ООО «Инфраструктурное развитие». Международная организация гражданской авиации не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Организация аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.







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