﻿
.: Лента Новостей
  • Бжания утверждает, что аэропорт Сухуми начал функционировать
  • В Абхазии готовятся ратифицировать российско-абхазское инвестиционное соглашение
  • Бюджет Сухумм на 2024 год увеличен на 32 миллиона рублей
  • Центр социальной справедливости критикует власти Грузии за бездействие в отношении Абхазии
  • «Мечта» создала основу для признания независимости Сухуми и Цхинвали – Гахария
  • В Цхинвали считают, что Женевские переговоры можно перенести в Найроби
  • Все задержанные оппозиционеры освобождены
  • Движение по мосту через реку Гумиста восстановлено
  • Трое из пяти задержанных оппозиционеров освобождены из ИВС СГБ
  • Власти Абхазии предлагают освободить оппозиционер взамен на разблокировку мостов

    •
    ﻿
     
    Бжания утверждает, что аэропорт Сухуми начал функционировать
    15.11.2024
    В течение последних нескольких дней в сухумском аэропорту выполняются первые технические рейсы, - по информации СМИ, об этом сообщил т.н. президент оккупированной Абхазии Аслан Бжания в интервью «Абаза ТВ».

    По словам Бжания, инвестор смог за собственные средства обеспечить бесперебойное электроснабжение объекта.

    Осенью 2023 года стало известно, что восстанавливать сухумский аэропорт будет ООО «Инфраструктурное развитие». Международная организация гражданской авиации не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Организация аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.



    ﻿


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия