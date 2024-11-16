﻿
.: Лента Новостей
  • Бжания пообещал стабилизировать ситуацию в стране и вернуть ее в правовое русло
  • Бжания отказался уходить в отставку и сбежал в Тамыш
  • Бжания утверждает, что аэропорт Сухуми начал функционировать
  • В Абхазии готовятся ратифицировать российско-абхазское инвестиционное соглашение
  • Бюджет Сухумм на 2024 год увеличен на 32 миллиона рублей
  • Центр социальной справедливости критикует власти Грузии за бездействие в отношении Абхазии
  • «Мечта» создала основу для признания независимости Сухуми и Цхинвали – Гахария
  • В Цхинвали считают, что Женевские переговоры можно перенести в Найроби
  • Все задержанные оппозиционеры освобождены
  • Движение по мосту через реку Гумиста восстановлено

    •
    ﻿
     
    Бжания отказался уходить в отставку и сбежал в Тамыш
    16.11.2024
    Лидер режима оккупированной Абхазии Аслан Бжания находится в родном селе Тамыш. Об этом пишет «Эхо Кавказа». Бжания обратился к своим сторонникам и заявил, что не собирается уходить в отставку. После этого так называемая оппозиция выдвинула ультиматум, согласно которому он должен был подать в отставку в течение часа, однако Бжания отказался.

    Лидер оппозиции Адгур Ардзинба утверждает, что Бжания дезинформирует Россию будто протестующие планируют атаковать пограничные пункты России.

    До этого участники акции протеста в Сухуми ворвались в здание т.н. парламента. До того перед зданием произошла стрельба.

    Как пишет «Эхо Кавказа», в результате событий пострадали 15 человек.

    Участники акций протеста выступают против подписания соглашения «О льготных условиях для российских инвестиций», согласно которому инвесторы будут освобождены от таможенных пошлин, налога на имущество и налога на прибыль на восемь лет, а налог на добавленную стоимость для инвестора составит всего пять процентов.


    ﻿


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия