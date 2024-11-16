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Бжания отказался уходить в отставку и сбежал в Тамыш

16.11.2024 Лидер режима оккупированной Абхазии Аслан Бжания находится в родном селе Тамыш. Об этом пишет «Эхо Кавказа». Бжания обратился к своим сторонникам и заявил, что не собирается уходить в отставку. После этого так называемая оппозиция выдвинула ультиматум, согласно которому он должен был подать в отставку в течение часа, однако Бжания отказался.



Лидер оппозиции Адгур Ардзинба утверждает, что Бжания дезинформирует Россию будто протестующие планируют атаковать пограничные пункты России.



До этого участники акции протеста в Сухуми ворвались в здание т.н. парламента. До того перед зданием произошла стрельба.



Как пишет «Эхо Кавказа», в результате событий пострадали 15 человек.



Участники акций протеста выступают против подписания соглашения «О льготных условиях для российских инвестиций», согласно которому инвесторы будут освобождены от таможенных пошлин, налога на имущество и налога на прибыль на восемь лет, а налог на добавленную стоимость для инвестора составит всего пять процентов.



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