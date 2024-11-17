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Бжания пообещал стабилизировать ситуацию в стране и вернуть ее в правовое русло

17.11.2024 Абхазский лидер Аслан Бжания пообещал стабилизировать ситуацию в стране и вернуть ее в правовое русло, с таким заявлением он выступил на выездном заседании правительства в селе Тамыш.



"Ситуация будет стабилизирована, мы все вернем в правовое русло. Наша задача состоит именно в этом. Поэтому никакому давлению не подчиняться. Есть президент. Есть закон. Есть Родина, которой мы с вами должны служить", — подчеркнул Бжания.



Под контролем оппозиции находится комплекс правительственных зданий.



Накануне "парламент" Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) должен был рассматривать законопроект "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября.



Оппозиция настаивает, что после ратификации соглашения российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес. При этом участники акции протеста говорят, что не выступают против России.



В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения, закончившиеся штурмом и проникновением последних в здания парламента и администрации президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек. Манифестанты стали требовать отставки действующего главы государства Аслана Бжании.

Он, в свою очередь, пообещал покинуть пост, когда протестующие освободят здание парламента. Бжания также выразил готовность выдвинуть свою кандидатуру на выборах весной следующего года. Тем не менее манифестанты отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку Бжании.



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