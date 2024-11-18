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Бжания утверждает, что протесты «негативно влияют на взаимоотношения» с Москвой

18.11.2024 Согласно заявлению де-факто МИД Абхазии, события, произошедшие 15 ноября, «расцениваются как попытка государственного переворота».



«Произошедшее наносит урон международному имиджу нашей страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником — Российской Федерацией. Президент Абхазии Аслан Бжания находится в республике и продолжает руководить страной. Принимаются все необходимые меры для стабильного обеспечения жизнедеятельности государства, все органы государственной власти работают в штатном режиме.», — говорится в сообщении де-факто ведомства.



Ранее де-факто президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи со своими сторонниками в селе Тамыш заявил, что готов уйти в отставку после того, как протестующие покинут комплекс правительственных зданий в Сухуми. Кроме того, Бжания отметил, что готов вновь выставить свою кандидатуру на следующих выборах.



«Законно признанный президент Абхазия находится на территории Абхазии. Сценарий 2014 года не повторится. Оказывается колоссальное давление на депутатов парламента с тем, чтобы парламент принял неправовое решение об отставке президента. Это решение, во-первых, не будет принято. Во-вторых, если даже оно будет принято, оно не будет выполнено. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что я держусь за власть. Нет, я хочу сказать следующее: если не будет конституционных форм развития, если мы не будем соблюдать Конституцию, наше государство этого не выдержит. Поэтому: те, кто захватил (здания), те, кто попытался завершить государственный переворот, должны освободить комплекс зданий, после чего я готов назначить выборы, готов подать в отставку и пойти на выборы. Вице-президент будет управлять страной. И пусть люди скажут, кого они поддерживают. Пусть правда станет результатом волеизъявления», — сказал де-факто лидер.



Однако до этого, 15 ноября на фоне протестов Аслан Бжания заявил, что, несмотря на призывы оппозиции, он не собирается уходить в отставку.



«Прошу не поддаваться на провокации, я остаюсь в Абхазии и буду работать, как и прежде», — подчеркнул он. Протесты оппозиции начались из-за инвестиционного соглашения с Россией. Законопроект уже отозван. В ходе протестов сторонники оппозиции заняли «государственные здания» и снесли ограду у здания де-факто парламента. Полиция применила против них слезоточивый газ.



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