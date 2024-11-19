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Россияне начали отменять туры в Абхазию на лето

19.11.2024 Аннуляции туров в Абхазию (оккупированный Россией регион Грузии) выросли 15-17 ноября до трех раз по сравнению с аналогичным периодом неделей ранее, причем у отдельных компаний до 95% отмен приходится на летние поездки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).



"В одной из крупных туроператорских компаний сообщили, что объем аннуляций туров по направлению значительно превышает стандартные показатели и 15-17 ноября вырос в три раза в сравнении с аналогичными днями неделей ранее. Причем у отдельных компаний до 95% отмен - именно на летний период", - говорится в сообщении.



По данным крупных туристических компаний, на отдых в Абхазию будущим летом могли бы отправиться до 1,6 млн туристов из России, что на 6-7% превысило бы результаты прошедшего высокого сезона. Однако беспорядки и политическая нестабильность в стране заставляют туристов пересматривать долгосрочные планы. На данный момент отдых в Абхазии на лето уже запланировали порядка 100-120 тыс. человек.



"В отношении туров на Новый год ситуация пока другая - ни в одной из опрошенных компаний пока не сказали о значительном росте объема аннуляций. На период с 26 декабря по 10 января, по предварительным оценкам, продано до 80% всех путевок. Ожидаемый турпоток в Абхазию на эти даты - 60-70 тыс. человек, включая организованных и самостоятельных путешественников", - рассказали в ассоциации.



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