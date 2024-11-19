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    Бжания и Анкваб подали в отставку
    19.11.2024
    Лидер марионеточного режима оккупированной Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. Бжания уже подписал документ об отставке.

    Покинул свой пост и "премьер-министр" Александр Анкваб.

    «В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране в соответствии со статьей 65 Конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности Президента Республики Абхазия», – говорится в документе, подписанном Бжания.

    Согласно достигнутой между сторонами договоренности, после отставки Аслана Бжания 19 ноября граждане, находившиеся на территории с 15 ноября, должны покинуть комплекс так называемых правительственных зданий. В случае невыполнения данного пункта, Бжания заявление об отставке.


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