﻿

Бжания и Анкваб подали в отставку

19.11.2024 Лидер марионеточного режима оккупированной Абхазии Аслан Бжания подал в отставку. Бжания уже подписал документ об отставке.



Покинул свой пост и "премьер-министр" Александр Анкваб.



«В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране в соответствии со статьей 65 Конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности Президента Республики Абхазия», – говорится в документе, подписанном Бжания.



Согласно достигнутой между сторонами договоренности, после отставки Аслана Бжания 19 ноября граждане, находившиеся на территории с 15 ноября, должны покинуть комплекс так называемых правительственных зданий. В случае невыполнения данного пункта, Бжания заявление об отставке.





﻿





* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>