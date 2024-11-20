Абхазию возглавил бывший саратовский чиновник

Марионеточный режим Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) сегодня возглавил "вице-президент" Бадра Гунба, у которого в карьере имеются саратовские страницы.



Сегодня после переговоров власти и оппозиции в Абхазии в отставку ушёл президент страны Аслан Бжания. Исполняющим обязанности главы государства стал Гунба.



Как сообщает ТАСС, Гунба родился в Сухуми. В 1999 году он оказался на экономическом факультете Саратовского государственного аграрного университета им. Вавилова, переведясь туда из Абхазского госуниверситета. В 2003-м он окончил саратовский вуз по специальности "бухгалтерский учёт и аудит", прошёл переподготовку, в 2007-м защитил в СГАУ диссертацию и получил степень кандидата экономических наук.



В 2003-2004 годах работал ведущим специалистом отдела финансирования социальной сферы и аппарата управления комитета по финансам администрации Саратова. В 2004-2006-х трудился в финансовом отделе Октябрьского района, в апреле-июне 2007-го был ведущим специалистом сектора сводного планирования сводно-аналитического управления комитета по финансам администрации города.



Дальнейшая его карьера была связана с Абхазией. Напомним, около недели назад в Абхазии начались массовые протесты из-за недовольства оппозиции инвестиционным соглашением с Россией. После задержания нескольких оппозиционеров протестующие заняли комплекс "правительственных" зданий.



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