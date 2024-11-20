﻿
.: Лента Новостей
  • Абхазию возглавил бывший саратовский чиновник
  • Бжания и Анкваб подали в отставку
  • Россияне начали отменять туры в Абхазию на лето
  • Бжания утверждает, что протесты «негативно влияют на взаимоотношения» с Москвой
  • Бжания пообещал стабилизировать ситуацию в стране и вернуть ее в правовое русло
  • Бжания отказался уходить в отставку и сбежал в Тамыш
  • Бжания утверждает, что аэропорт Сухуми начал функционировать
  • В Абхазии готовятся ратифицировать российско-абхазское инвестиционное соглашение
  • Бюджет Сухумм на 2024 год увеличен на 32 миллиона рублей
  • Центр социальной справедливости критикует власти Грузии за бездействие в отношении Абхазии

    •
    ﻿
     
    Абхазию возглавил бывший саратовский чиновник
    20.11.2024
    Марионеточный режим Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) сегодня возглавил "вице-президент" Бадра Гунба, у которого в карьере имеются саратовские страницы.

    Сегодня после переговоров власти и оппозиции в Абхазии в отставку ушёл президент страны Аслан Бжания. Исполняющим обязанности главы государства стал Гунба.

    Как сообщает ТАСС, Гунба родился в Сухуми. В 1999 году он оказался на экономическом факультете Саратовского государственного аграрного университета им. Вавилова, переведясь туда из Абхазского госуниверситета. В 2003-м он окончил саратовский вуз по специальности "бухгалтерский учёт и аудит", прошёл переподготовку, в 2007-м защитил в СГАУ диссертацию и получил степень кандидата экономических наук.

    В 2003-2004 годах работал ведущим специалистом отдела финансирования социальной сферы и аппарата управления комитета по финансам администрации Саратова. В 2004-2006-х трудился в финансовом отделе Октябрьского района, в апреле-июне 2007-го был ведущим специалистом сектора сводного планирования сводно-аналитического управления комитета по финансам администрации города.

    Дальнейшая его карьера была связана с Абхазией. Напомним, около недели назад в Абхазии начались массовые протесты из-за недовольства оппозиции инвестиционным соглашением с Россией. После задержания нескольких оппозиционеров протестующие заняли комплекс "правительственных" зданий.


    ﻿


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия