Экс-глава МИДа РФ Козырев: Абхазия возникла искусственно (+видео)

Абхазия возникла искусственно, заявил в интервью Михаилу Зыгарю экс-глава российского МИДа Андрей Козырев. Он рассказал интересные детали о том, как создавался сепаратистский очаг в Абхазии в начале 90-х. По его словам, когда начался процесс формирования самостоятельных союзных республик, в противовес, в ЦК и в КГБ зародилась идея «разбудить автономные республики», чтобы поставить, отделившиеся от СССР страны перед фактом лишения автономных территорий. Так получилось с Грузией и с Молдовой, рассказал Козырев.



Дипломат также вспоминает лидера сепаратистского движения Абхазии начала 90-х Владислава Ардзинба и то, как создавался образ абхазского политика в Кремле.



«Он был московский парень. Мы с ним говорили на одном языке, с одним московским акцентом».



Козырев рассказал, что до того, как возглавить сепаратистское движение Ардзинба работал у Примакова (экс-директор службы внешней разведки и экс-премьер РФ) в институте Мировой экономики младшим научным сотрудником.



«Ну какой он был борец за свободу? Ну чепуха это».



Также экс-министр иностранных дел рассказал, что решение отправить Ардзинба в Абхазию принял тогдашний министр обороны РФ Павел Грачев. Он же, по словам Козырева, поставлял в Абхазию оружие в тайне от министра иностранных дел, однако Ельцин был в курсе такой схемы.



«В тот момент сепаратистов в России воспринимали «как своих»».



Козырев занимал пост главы МИД РФ с 1990 по 1996 год.







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