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    Бжания: Сомневаюсь, что Саломе Зурабишвили испытывает симпатии к абхазским властям или к оппозиции
    21.11.2024
    Сомневаюсь, что Саломе Зурабишвили испытывает симпатии к абхазским властям или к абхазской оппозиции, - заявил бывший т.н. президент оккупированной Абхазии Аслан Бжания.

    «Я очень сильно сомневаюсь в том, что Саломе Зурабишвили испытывает симпатии к абхазским властям или к абхазской оппозиции. Думаю, она руководствуется таким принципом: "чем хуже, тем лучше". Поэтому она и поздравляет. Она не заинтересована в том, чтобы абхазское государство состоялось. Это очевидно и понятно», - сказал Бжания.

    Напомним, несколько дней назад президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на события в оккупированной Абхазии.

    «Я хочу откликнуться на события, происходящие в оккупированной Абхазии, а также откликнуться на российскую политику и осудить то, что сегодня Россия предпринимает ускоренные шаги в направлении аннексии, когда требует от Грузии согласиться на делимитацию, что невообразимо и в принципе игнорирует всю логику правительства Грузии, будто бы уступками возможно заставить изменить политику России. Не изменишь, а ускоришь, и это видно каждый день, и то, что происходит в оккупированной Абхазии, там тоже пытаются провести российский закон и против выступило гражданское общество. Я хочу выразить солидарность с ними», - сказала Саломе Зурабишвили.


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