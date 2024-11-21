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Гражданин Грузии, задержанный в Сухуми в 2020 году, может быть освобожден в марте 2025-го

21.11.2024 Гражданин Грузии Ираклий Бебуа, задержанный в Сухуми в 2020 году и приговоренный к девяти годам лишения свободы, может быть освобожден в марте 2025 года. Об этом грузинской службе «Радио Свобода» рассказала его двоюродная сестра Тамуна Бебуа.



По её ловам, состояние здоровья Ираклия тяжелое: «у него болит позвоночник, и его нельзя обследовать или лечить в тюрьме», — говорит Тамуна.



Напомним, Ираклий Бебуа был задержан де-факто властями Абхазии 30 сентября 2020 года. 8 декабря того же года он был приговорен к 9 годам тюремного заключения.



Бебуа обвинили в том, что он в День падения Сухуми — 27 сентября сжег так называемый «государственный флаг Абхазии» (за это присуждается 1 год тюремного заключения в оккупированной Абхазии — ред.), а также в незаконном ношении боеприпасов — во время обыска в его доме представители де-факто силовых структур изъяли ручную гранату, которую он якобы хранил под подушкой в своей постели.



Бебуа признает, что сжег «флаг», но отказался признать, что перевозил боеприпасы. В соответствии с правилом применения наказания в оккупированной Абхазии (которое сокращает срок фактического отбывания наказания за данную категорию преступлений в 2 раза), Ираклию Бебуа осталось провести в заключении 1 год и 5 месяцев.





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