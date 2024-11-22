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    Адгур Ардзинба: Мы осознаем угрозу проникновения грузинского олигархата
    22.11.2024
    Мы осознаем угрозу проникновения грузинского олигархата, - об этом в интервью российским СМИ заявил один из лидеров оппозиции в оккупированной Абхазии Адгур Ардзинба.

    «Стоит сказать, что мы осознаем угрозу проникновения грузинского олигархата к нам. С учетом того, что господин Бжания тайно привозил неких грузинских депутатов в Абхазию и, по нашим сведениям, активно общался с представителями грузинской диаспоры в России.

    И тут стоит вспомнить, что господин Бжания не имел никакого отношения к вооруженной борьбе нашего народа в 1990-е гг. во время войны с Грузией. Он появился в абхазской политике только в 2010 г., после признания нашей независимости Россией», - заявил Ардзинба.

    По его словам, «теперь партия «Грузинская мечта» находится у власти довольно долгое время, с 2012 г., но при этом реальных шагов к тому, чтобы фундаментально урегулировать отношения, пока не было».

    «Там есть так называемый закон об оккупированных территориях, который создает серьезные трудности для иностранных инвестиций, внешнеэкономических связей и нормальной работы бизнеса в нашей стране. Можно начать, к примеру, с отмены этого закона.

    Действительно, Грузия не вводила санкций против России, в этом отношении они молодцы. Но недавняя история свидетельствует о том, что ее руководство может предпринимать довольно кардинальные политические маневры. Напомню, что официальный курс Тбилиси и при правящей «Грузинской мечте», что также до сих пор закреплено в конституции Грузии, – это курс на европейскую и североатлантическую интеграцию.

    Мы, наши народы, Грузия и Абхазия соседствуем сотни лет, поверьте, мы знаем, о чем говорим. При этом наша позиция ясна – мы независимое государство. Любые шаги к примирению и нормализации отношений следует начинать с этого простого шага – признания исторической и фактической реальности», - заявил Адгур Ардзинба.


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