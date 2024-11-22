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    «Важно создать условия для проведения выборов в Абхазии» — Захарова
    22.11.2024
    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва внимательно следит за ситуацией в Абхазии и учитывает договоренности между властями де-факто республики и оппозицией. По ее словам, важно создать «необходимые условия» для проведения досрочных выборов.

    «Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в Республике Абхазия. Она является одним из наших ближайших союзников и партнеров. Был опубликован комментарий 15 ноября. Мы дали принципиальную оценку внутриполитическому кризису в этой стране и поделились мнением о возможных путях выхода из этой непростой ситуации.

    В Москве приняли к сведению договоренности между абхазскими властями и оппозицией, которые позволили не допустить дальнейшей эскалации напряженности. Важно, чтобы были созданы необходимые условия для проведения досрочных президентских выборов в Абхазии, которые, как мы понимаем, должны состояться до 19 февраля 2025 года», — заявила Захарова.

    Захарова отметила, что «народу Абхазии предстоит избрать главу государства, который обеспечит безопасное, стабильное, поступательное развитие республики».

    «Мы исходим из того, что она имеет прочные союзнические отношения с Россией, которая остается гарантом суверенитета и независимости Абхазии», — сказала она.

    19 ноября де-факто парламент Абхазии одобрил отставку Бжания. По данным «Нужной газеты», в голосовании принял участие 31 «депутат», 2 бюллетеня были признаны недействительными.

    Ранее абхазская оппозиция выступила против соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии. Далее оппозиция потребовала от Аслана Бжании уйти в отставку и заняла комплекс «правительственных зданий» в центре Сухуми. В результате переговоров в ночь с 18 на 19 ноября между де-факто властями и оппозицией было подписано соглашение, согласно которому Бжания подаст в отставку.


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