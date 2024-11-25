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Бжания подтвердил свое участие в «президентских выборах» в Абхазии

25.11.2024 Ушедший в отставку де-факто лидер Абхазии Аслан Бжания подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на предстоящих т.н. досрочных «выборах президента» оккупированного региона Грузии.



«В политической жизни Абхазии я буду принимать участие в обязательном порядке. Я знаю, что мы будем участвовать в выборах, моя команда будет участвовать в выборах. Я буду выдвигаться», — заявил он.



Отметим, т.н. досрочные выборы «президента» Абхазии могут состояться 19 февраля 2025 года.



Напомним, в результате переговоров с представителями оппозиции «лидер» Сухуми Аслан Бжания подал в отставку в соответствии с соглашением, которое было достигнуто с ними.



Стороны подписали соглашение на условиях, что Бжания подает заявление об отставке, а сторонники оппозиции покидают комплекс т.н. правительственных зданий, занятый ими с 15 ноября на фоне протестов.







До этого дин из лидеров абхазской оппозиции Адгур Ардзинба вечером 17 ноября заявил, что де-факто лидер Сухуми Аслан Бжания готов уйти в отставку — он попросил время до утра 18 ноября. Ардзинба рассказал собравшимся жителям Абхазии о том, что к де-факто главе оккупированного региона был послан представитель оппозиции, который представил Бжания ее требования.



Ранее абхазская оппозиция отвергла предложение де-факто лидера Сухуми Аслана Бжания о проведении «досрочных выборов». Бжания предъявлен ультиматум: до вечера 17 ноября он должен был подать в отставку. В противном случае, как заявили в оппозиции, будет организовано «временное правительство».



С утра 15 ноября у здания т. н. парламента Абхазии собрались противники инвестиционного соглашения. Между ними и охранявшими здание силовиками произошли столкновения. Последние применили против толпы слезоточивый газ и дымовые шашки, но все же покинули территорию, не пожелав применят жесткую силу для разгона акции.



Митингующие 15 ноября захватили «парламент»: протаранили забор грузовиком и проникли в здание, спилив двери болгаркой. СМИ сообщили, что протестующие заняли весь «комплекс правительственных зданий» в Сухуми, в том числе т.н. администрацию де-факто лидера Сухуми Аслана Бжания.



На фоне беспорядков администрация де-факто главы Абхазии сообщила о намерении отозвать документ «для стабилизации обстановки». Однако этого оказалось недостаточно. Отправившиеся на переговоры с «депутатами» представители оппозиции и общественности потребовали отставки Аслана Бжания и всей его команды.



Однако позже пресс-служба Бжания сообщила, что де-факто лидер не подписывал никакого документа об отзыве «инвестиционного соглашения» с Москвой. Позже распространилась информация, что Бжания «сбежал» и находится на территории российской военной оккупационной базы. Однако позже пресс-служба Бжания подчеркнула, что де-факто лидер находится в родном селе Тамыш.



До этого Бжания выступил перед сторонниками, заявив, что продолжает работу несмотря на события в Сухуми.



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