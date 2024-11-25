Лукашенко планирует построить в Абхазии гостинично-курортный комплекс

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко планирует построить в Абхазии для своей семьи пятизвездочный гостинично-курортный комплекс на 300 номеров, с медицинским спа-корпусом и грязевыми источниками. Об этом рассказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец со ссылкой на «Абхазский новостной портал» – телеграм-канал, опубликовавший документы, предположительно обнаруженные в кабинетах абхазских чиновников.



«Также планируется разместить три ресторана, крытый и открытый бассейны, детскую зону с водными горками, рекреационную зону со спортивными площадками и 8 отдельно стоящих вип-домов. Рядом с комплексом планируют возвести как минимум два причала. Один из которых будет для вип-яхт», – пишет Болкунец.



13 октября Беларусский расследовательский центр (БРЦ) опубликовал расследование, согласно которому после визита Лукашенко в Абхазию 28 сентября 2022 года подконтрольной ему компании было передано 20 гектаров земли «для реализации крупного инвестиционного проекта» – строительства в селе Кындыг Очамчирского района на берегу Черного моря санаторно-курортного комплекса.



В ноябре генеральный прокурор самопровозглашенной республики Абхазия Адгур Агрба грубо ответил на запрос БРЦ, который попытался уточнить детали у следственного ведомства.



Сторонники абхазской оппозиции, захватившие комплекс правительственных зданий в Сухуми, нашли в кабинетах лидеров самопровозглашенной республики множество документов, часть из которых была размещена в социальных сетях. «Эхо Кавказа» не имеет возможности подтвердить их подлинность, но многие документы выглядят вполне аутентично. Их появление вызвало весьма негативную реакцию местного общества.



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