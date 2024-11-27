Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное ﻿ Правительство обещает задействовать все рычаги для деоккупации регионов Грузии

27.11.2024 Правительство Грузии обещает, что будут использованы все дипломатические и юридические рычаги для деоккупации оккупированных территорий страны и выполнения соглашения о прекращении огня, подписанного Россией 12 августа. Об этом сказано в правительственной программе, представленной кандидатом на пост премьера Грузии Ираклием Кобахидзе парламенту для вынесения вотума доверия правительству (28 ноября — ред.).



В документе отмечается, что «стабильность внешней политики Грузии будет по-прежнему гарантирована — Грузия продолжит проводить твердую, прагматичную и ориентированную на результат политику».



В правительственной программе «Только с миром, достоинством и процветанием к Европе — 2025-2028» говорится, что 2020-2024 годы были отмечены беспрецедентной международной турбулентностью: российско-украинская война основательно подорвала международный порядок и создала экзистенциальную угрозу как европейской, так и глобальной безопасности.



В документе говорится, что в таких критических обстоятельствах внешняя политика Грузии отличалась твердостью и последовательностью, основываясь на фундаментальных ценностях, определенных Конституцией Грузии, а также на приверженности Грузии основополагающим принципам международного права.



«Объединение страны и мирное восстановление территориальной целостности остается главным приоритетом для правительства Грузии. В этой связи особое значение имеет сохранение вопроса в международной повестке дня на высоком уровне и усиление поддержки.



Правительство Грузии продолжит активно работать и использовать все возможные дипломатические и юридические рычаги для деоккупации оккупированных территорий Грузии, выполнения соглашения о прекращении огня от 2008 года, подписанного Российской Федерацией при посредничестве Европейского Союза 12 августа, а также для предотвращения шагов, предпринятых РФ с целью интеграции оккупированных территорий в свое политическое, военное, экономическое, социальное и правовое пространства; в направлении возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц; защиты прав человека на оккупированных территориях; в направлении примирения и укрепления доверия населения, разделенного линией оккупации, с целью обеспечения международной поддержки и усилий, что имеет особое значение на фоне обстановки в области безопасности в регионе.



Будет продолжено активное сотрудничество с отдельными странами, а также соответствующими международными организациями с целью активного решения приоритетных вопросов, связанных с мирным урегулированием российско-грузинского конфликта, стоящих на повестке дня международного сообщества, во всех соответствующих форматах и принятия эффективных мер для выполнения вышеуказанных задач.



Решения Европейского суда по правам человека и Международного уголовного суда по российско-грузинской войне 2008 года и решение Европейского суда по правам человека от 9 апреля 2024 года по делу о т.н. «Продолжающейся оккупации» будут активно использоваться во всех возможных правовых и политических форматах, чтобы укреплять государственный суверенитет и обеспечивать возвращение вынужденных переселенцев на места их постоянного проживания.



Государственные интересы будут по-прежнему защищаться в Страсбургском и Гаагском судах.



В комитете министров Совета Европы продолжится рассмотрение межгосударственных споров, выигранных Грузией против Российской Федерации.



Усилия правительства Грузии будут направлены на продолжение и эффективное функционирование формата Женевских международных дискуссий. Вместе с тем, работа по укреплению процесса и достижению ощутимого результата будет продолжена более активно. Тесное сотрудничество с организациями-сопредседателями и США, а также странами-членами ЕС будет продолжено с целью более эффективной поддержки процесса деоккупации», — говорится в тексте правительственной программы.



Напомним, обновленный кабмин Грузии будет утвержден парламентом XI созыва 28 ноября. Ираклий Кобахидзе по-прежнему выдвинут на пост премьер-министра Грузии. В обновленном правительстве сменились три министра — Анри Оханашвили займет пост министра юстиции, Мака Бочоришвили — главы МИД, а Давид Сонгулашвили — на пост министра сельского хозяйства и окружающей среды.



﻿





* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>