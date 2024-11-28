Абхазская оппозиция допускает заключение нового инвестиционного соглашения с Москвой

Оккупированный Россией регион Грузии - Абхазия может заключить новое, обновленное инвестиционное соглашение с Россией на условиях нового де-факто президента, который будет избран на досрочных выборах в феврале 2025 года. Об этом пишет российское издание «Ведомости» со ссылкой на депутата от абхазской оппозиции Кана Кварчиа.



По мнению Кварчиа, компромиссом может стать повышение планки инвестиций на несколько миллиардов рублей в проект, который не будет облагаться почти никакими налогами, кроме сниженного вдвое НДС.



Издание, называющее Абхазию «частично признанной республикой», отмечает, что Кварчиа был «одним из главных противников утверждения нынешнего варианта соглашения как не отвечающего интересам абхазов».



«В том виде, в котором оно есть [межправительственное соглашение об инвестициях с Москвой], невозможно. Но если Российская Федерация подойдет с пониманием, если <...> государственный подход будет со стороны Российской Федерации и с нашей стороны, я думаю, что у нас проблем нет [в том, чтобы заключить инвестиционное соглашение]», – сказал Кварчиа.



Он подчеркнул, что для абхазов был бы болезненным заход крупных российских инвесторов в ключевую сферу и малого и среднего бизнеса – туризм и логистику. По словам депутата, если бы, как это было предусмотрено отозванным инвестиционным соглашением, в туристическую отрасль зашли крупные российские инвесторы с возможностью восемь лет не платить никаких налогов, то «мы уже будем банкротами».



Кварчиа также отметил, что в действующей версии соглашения, которую пытались ратифицировать в де-факто парламенте 15 ноября, «все риски и расходы несла в основном абхазская сторона». Абхазский депутат пояснил, что снижение вдвое НДС для льготных инвесторов означает, что строительные материалы, которые будут использоваться в процессе восстановления старых или новых объектов, не будут облагаться налогом, а абхазская сторона обязана провести или восстановить коммуникации на таких объектах.



Он сказал, что одним из способов переработать соглашение может стать повышение инвестиционного порога, чтобы претендовать на включение в список привилегированных инвесторов.



«Мы должны сбалансированно подходить ко всем вопросам. Если даже мы даем возможность зайти в этот рынок курортный, тогда должен быть порог. Тогда не 2 млрд [руб.], а, может быть, 5 млрд, 6 млрд, если не нравится, тогда ему какие преференции», – предложил Кварчиа.



В статье издания говорится, что «по данным информированного источника», такие заявления представителей оппозиции с высокой долей вероятности имеют целью лишь расположить к себе российские власти, после того как ранее Бжания был смещен в результате политического кризиса.



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