Кварчия назвал «губительным» нынешнее инвестиционное соглашение с Россией

«В том виде, в котором соглашение было, оно губительно для страны», — заявил член де-факто парламента Абхазии Кан Кварчия.



При этом Кварчия обвинил российское издание «Ведомости» в «искажении» его слов. Он указал, что информация, предоставляемая российскими СМИ, «противоречива, фразы вырваны из контекста, что формирует у читателей неверное представление». В частности о его отношении к скандальному инвестиционному соглашению, которое стало причиной изгнания де-факто президента Бжания и т.н. премьер-министра Анкваба.



Ранее российское издание «Ведомости» приводя мнение абхазского оппозиционера Кана Кварчия указало, что по его словам, компромиссом может стать повышение планки инвестиций на несколько миллиардов рублей в проект, который не будет облагаться почти никакими налогами, кроме сниженного вдвое НДС.



Издание, называя Абхазию «частично признанной республикой», указывает, что Кварчия был одним из ключевых противников утверждения имеющегося варианта соглашения как не отвечающего интересам абхазов. Протесты против соглашения привели к отставке Аслана Бжания.



«В том виде, в котором оно [межправительственное соглашение об инвестициях с Москвой] есть, невозможно. Но если Российская Федерация подойдет с пониманием, если <...> государственный подход будет со стороны Российской Федерации и с нашей стороны, я думаю, что у нас проблем нет [в том, чтобы заключить инвестиционное соглашение]», – сказал Кварчия.



Он подчеркнул, что для абхазов был бы болезненным заход крупных российских инвесторов в ключевую сферу малого и среднего бизнеса – туризм и логистику. По словам депутата, если бы в туристическую отрасль зашли крупные российские инвесторы с возможностью восемь лет не платить никаких налогов, как это было предусмотрено подписанным инвестсоглашением, то «мы уже будем банкротами».



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