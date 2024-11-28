Выборы нового лидера режима в Абхазии состоятся 15 февраля

Выборы де-факто лидера в Абхазии (оккупированный регион Грузии) пройдут 15 февраля 2025 года.



Вышеупомянутое решение было принято де-факто парламентом на заседании сегодня, 28 ноября.



Бывший де-факто президент Абхазии Аслан Бжания заявил в интервью российскому проправительственному изданию ТАСС, что примет участие в досрочных выборах.



«Я обязательно буду принимать участие в политической жизни Абхазии. Я знаю, что мы будем участвовать в выборах, моя команда будет участвовать. Я представлю свою кандидатуру», — сказал в интервью Бжания.



19 ноября де-факто парламент Абхазии одобрил отставку Бжания.



По данным «Нужной газеты», в голосовании принял участие 31 депутат, 2 бюллетеня были признаны недействительными.



Бжания вынудила уйти в отставку оппозиция. 15 ноября в Сухуми митингующие, протестовали против российско-абхазского «инвестиционного соглашения». На фоне протеста отменили сессию, на которой должно было пройти голосование по вопросу ратификации инвестиционного соглашения с Москвой. Бжания выехал село Тамыш. По итогам переговоров Бжания подал в отставку, «и.о. президента» стал «вице-президент» Бадра Гунба, пост «премьера» вместо Александра Анкваба временно занял Валерий Бганба.



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