Абхазский «парламент» отклонил «инвестиционное соглашение» с РФ

На внеочередном заседании сессии т.н. парламента самопровозглашенной республики Абхазия, которую созвали по требованию 19 депутатов, рассмотрели вопрос ратификации российско-абхазского инвестиционного соглашения.



Как пишет телеграм-канал «Эхо Абхазии», на сессии присутствовали 23 депутата, 12 депутатов не пришли. Большинством голосов парламент отклонил инвестиционное соглашение, два человека воздержались, против не голосовал никто.



Напомним, что соглашение было подписано 30 октября в Москве и именно оно спровоцировало протесты, которые привели к отставке абхазского лидера Аслана Бжания



Перед зданием парламента собрались сторонники оппозиции. К ним обратился депутат Кан Кварчия. По его словам, это соглашение было «кабальным для Абхазии».



Собравшиеся у парламента призвали и.о. президента Бадру Гунба выйти и ответить на вопросы граждан. Они требуют, в частности, чтобы Аслан Бжания «ответил за свою ложь против народа Абхазии на российском телевидении», – передает RESPUBLICA.



Ранее Бжания вернулся в Абхазию из России. Он намерен принять участие в досрочных выборах "президента", которые состоятся 15 февраля 2025 года.



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