﻿

В Абхазии не исключили возможность введение режима ЧС в сфере энергетики

04.12.2024 Исполняющий обязанности "премьер-министра" Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Валерий Бганба назвал ситуацию с энергетикой в Абхазии чрезвычайной, не исключено введение режима ЧС в энергетической сфере страны. Об этом он заявил на совещании с участием членов правительства, силовиков и энергетиков, передает корреспондент ТАСС.



"Уровень воды в плотине ИнгурГЭС достиг аварийного, приток воды низкий, всего 40 куб. метров в секунду, и ситуация в энергетике чрезвычайная. ИнгурГЭС может остановиться, мы вынуждены будем увеличивать веерные отключения и закуп перетока электроэнергии", - сказал Бганба.



С 1 ноября из-за энергодефицита Абхазия закупает часть электроэнергии в РФ, действуют четырехчасовые отключения света.



По словам Бганба, по сравнению с 2016 годом потребление электроэнергии возросло на 1 млрд кВт-ч, что связано с неэффективной борьбой с майнингом криптовалюты. Как отметил первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, потребляемая майнерами электроэнергия, согласно имеющимся данным, составляет около 40 МВт в сутки, а это около 1 млн кВт.ч, или порядка 5 млн рублей. "Надо усилить борьбу с майнингом, установив места, где наибольшие скачки потребления электроэнергии, закон позволяет конфисковывать оборудование. Если ситуация не изменится, я буду вынужден просить и. о. президента ввести ЧС по энергетике", - сказал Бганба.



Как сообщил гендиректор "Черноморэнерго" Темур Джинджолия, в настоящий момент уровень воды в плотине ГЭС ниже 410 метров над уровнем моря, что ниже критического. "Сейчас мы стоим на грани аварийного истощения, и часть республики может остаться без электроэнергии. В связи с падением уровня притока воды мы дали заявку на закупку большего количества электроэнергии, что приведет к удорожанию электроэнергии", - сказал Джинджолия. По его словам, 97-98% незаконного потребления приходится на бытовой майнинг, "машинки стоят в домах, куда доступ ограничен и сложнее изъять, чем на больших фермах вне домов", и они потребляют 40,5 МВт-ч электроэнергии, что составляет 60% существующего дефицита. "Если бы не майнинг, ситуация была бы лучше. Как изымать майнинг в домах, надо выработать решение, связанное с обысками в жилье", - сказал Джинджолия.



Глава местного МВД Роберт Киут сказал, что его ведомство ведет постоянную работу по выявлению майнинговых ферм. "В 2024 году изъято 1 097 единиц, крупных ферм не выявлено. У нас есть соответствующие технические средства, и как только выявляем, изымаем", - сказал он.



﻿





* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>