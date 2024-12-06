Абхазия осталась без зарплаты

И.о. т.н. вице-премьера, министра финансов Владимир Делба на совещании у и.о. президента в связи с ситуацией в электроснабжении, отметил, что «все последние недели правительство занимается мобилизацией доходов во все уровни бюджета для того, чтобы обеспечить финансирование коммерческого перетока электроэнергии из России, оплаченного до 7 декабря. С ноября по сегодняшний день из бюджета на это направлено 425 миллионов рублей.



«На сегодняшний день за счёт средств республиканского бюджета не выплачивается заработная плата ни одному бюджетополучателю, ни одному работнику бюджетной сферы. Вообще не выплачивается. Прежде всего, конечно, обращаю внимание сразу же на силовой блок, правоохранительные органы. Сегодня они находятся без финансирования как заработной платы, так и, разумеется, других обязательных расходов, которые предусмотрены нашим законом. Если мы будем консолидировать и дальше усилия на поиск средств для приобретения электроэнергии, то надо, наверное, смело сказать об этом, что заработной платы мы не будем выплачивать», - сказал Владимир Делба.



«Энергетика каждый день забирает очень масштабные, объёмные ресурсы. Мы замещали, могли замещать средства российской финансовой помощи на заработную плату, но сегодня такой возможности уже нет. Российская финпомощь с августа текущего года была частично приостановлена. В части реализации соглашения о софинансировании заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы: это учителя, это работники системы здравоохранения. Все работники социальной сферы», - констатировал ситуацию Владимир Делба.



И.о. министра финансов сообщил, что с ноября софинансирование уже полностью приостановлено. «Таким образом, до конца года из средств российской финансовой помощи мы не получим 1 миллиард 800 миллионов рублей. Вот эти средства нужно заместить для того, чтобы обеспечить часть российских средств», - сказал Делба.



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