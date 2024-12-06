Абхазия может остаться без света до 16 часов в сутки, если переток электроэнергии из России прекратится, сообщил глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия на совещании с и.о. президента Бадрой Гунба.
По его словам, с сегодняшнего дня вся выработка СухумГЭС направляется в общую энергосистему Абхазии.
"Вот, и порядка семи мегаватт они вливают в нашу систему. В случае, если будет остановлен переток, три миллиона кВт•ч – это третья часть от нашего потребления сегодняшнего. Значит, если мы только на ИнгурГЭС останемся, это будет семь, максимум восемь часов в сутки будем иметь свет. Все остальное время будет обесточено", — добавил Джинджолия.
График четырехчасовых отключений электричества в Абхазии действует с 1 ноября.