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    Абхазия может остаться без света до 16 часов в сутки
    06.12.2024
    Абхазия может остаться без света до 16 часов в сутки, если переток электроэнергии из России прекратится, сообщил глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия на совещании с и.о. президента Бадрой Гунба.

    По его словам, с сегодняшнего дня вся выработка СухумГЭС направляется в общую энергосистему Абхазии.

    "Вот, и порядка семи мегаватт они вливают в нашу систему. В случае, если будет остановлен переток, три миллиона кВт•ч – это третья часть от нашего потребления сегодняшнего. Значит, если мы только на ИнгурГЭС останемся, это будет семь, максимум восемь часов в сутки будем иметь свет. Все остальное время будет обесточено", — добавил Джинджолия.

    График четырехчасовых отключений электричества в Абхазии действует с 1 ноября.


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