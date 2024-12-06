В Гальском районе прекращено существование особой экономической зоны

Исполняющий обязанности лидера Абхазии (оккупированный регион Грузии) Бадра Гунба подписал указ "О досрочном прекращении существования особой экономической зоны смешанного типа "Амра", созданной указом Рауля Хаджимба в 2016 году.





Ранее на совещании в Администрации лидера глава Гальского района Константин Пилия сообщил, особая экономическая зона занимает боле 7 тысяч гектаров земли, и задолжала земельного налога более 70 миллионов рублей.



И. о. главы оккупированного региона Грузии на месте же дал поручение руководителю своей Администрации подготовить указ о ликвидации особой экономической зоны, не приносящей никакой пользы и при этом не платит земельный налог.



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