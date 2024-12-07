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    РФ запретила ввоз мандаринов из Абхазии
    07.12.2024
    Россия запретила поставки мандаринов из Абхазии.

    "Да, российская сторона запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу и.о. премьера республики Валерий Бганба.

    По его словам, "санитарные службы Абхазии опровергают нахождение в цитрусовых некоей вредоносной мушки".

    "Обычно эту мушку находят на российской стороне в преддверии внеочередных выборов в Абхазии. К сожалению, эта мера затронет самые бедные слои населения, которые живут благодаря своему урожаю", - заключил Бганба.

    Россельхознадзор со своей стороны опроверг информацию о запрете на ввоз в Россию мандаринов из Абхазии.

    Ранее сотрудник Государственного таможенного комитета (ГТК) Абхазии сообщил ТАСС, что груженные мандаринами большегрузные машины начинают скапливаться на абхазской стороне границы по реке Псоу.

    "Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии", - рассказали в ведомстве в ответ на соответствующий вопрос.


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